3I/ATLAS intriga por su origen y rarezas cósmicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un visitante interestelar está causando conmoción en la comunidad científica. Se trata del cometa 3I/ATLAS, un objeto tan peculiar que ha hecho dudar a más de un experto sobre su origen natural. Descubierto el 1 de julio de este año, su comportamiento y composición lo distinguen de cualquier otro cometa conocido.

Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard —famoso por proponer que el también enigmático ʻOumuamua podría tener origen artificial— ha descrito al 3I/ATLAS como un “enigma volador no identificado”. A través de 12 observaciones clave, Loeb sugiere que este cuerpo celeste podría no ser simplemente un trozo de hielo y roca, sino algo mucho más complejo… e inesperado.