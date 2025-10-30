3I/ATLAS, el tercer cometa interestelar detectado, alcanza su punto más cercano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cometa 3I/ATLAS, un objeto interestelar que proviene de fuera del Sistema Solar, alcanza este 30 de octubre su punto más cercano a la Tierra, convirtiéndose en un fenómeno astronómico de gran valor científico.

Con un núcleo estimado entre 10 y 30 kilómetros de diámetro, el cometa se desplaza a una velocidad de 68 kilómetros por segundo, y aunque pasará a 270 millones de kilómetros de nuestro planeta —una distancia completamente segura—, este acercamiento ofrece una oportunidad “excepcional” para estudiar su composición y origen, según expertos internacionales.

El cometa alcanzará su perihelio —el punto más cercano al Sol— cuando se ubique a unos 210 millones de kilómetros de la estrella, cerca de la órbita de Marte. Durante ese momento se espera su mayor actividad y brillo, observable con telescopios profesionales.