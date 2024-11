25 años de Yu‑Gi‑Oh! llegan con paquete de videojuegos para Nintendo Switch y Steam

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los primeros 25 años de la aparición de Yu‑Gi‑Oh! en el mercado llegan con un paquete de videojuegos para Nintendo Switch y Steam.

Lo anterior dio a conocer Konami en su portal web, en el que detalló que será el 27 de febrero de 2025 que los títulos salgan a la venta en formato de paquete.

Se trata de Yu‑Gi‑Oh! EARLY DAYS COLLECTION, que contienen diversos videojuegos de las décadas de los 1990 y 2000.

En el portal también se dio un adelanto de los títulos que incluye la colección, además de que se espera que se añadan otros más:

-Yu‑Gi‑Oh! Duel Monsters (1998/GAME BOY)

-Yu‑Gi‑Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999/GAME BOY, GAME BOY COLOR)

-Yu‑Gi‑Oh! Dark Duel Stories (2000 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY COLOR)

-Yu‑Gi‑Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000/GAME BOY COLOR. Incluye soporte para batallas online).

-Yu-Gi-Oh Duel Monsters 6, Expert 2 (2001/GAME BOY ADVANCE)

-Yu‑Gi‑Oh! The Eternal Duelist Soul (2001 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY ADVANCE)

-Yu‑Gi‑Oh! The Sacred Cards (2002 JP, 2003 US, 2004 EU/GAME BOY ADVANCE)

-Yu‑Gi‑Oh! Reshef of Destruction (2003 JP, 2004 US and EU/GAME BOY ADVANCE)