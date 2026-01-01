2026 inicia con Superluna del Lobo, un fenómeno visible a simple vista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El año 2026 comenzará con un fenómeno astronómico destacado: la Superluna de enero, conocida como Luna Llena del Lobo, la cual alcanzará su punto máximo el sábado 3 de enero, ofreciendo un espectáculo visible a simple vista desde todo México.
De acuerdo con especialistas en astronomía, el momento de mayor plenitud ocurrirá a las 10:03 horas (tiempo GMT), lo que corresponde a las 4:03 de la madrugada, tiempo del centro de México. No obstante, el disco lunar se percibirá completamente iluminado desde la noche del 1 de enero y durante varios días posteriores.
Esta Luna Llena es considerada una Superluna, ya que coincide con el perigeo, el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita. Por esta razón, el satélite natural se verá aproximadamente 6% más grande y hasta 13% más brillante que una Luna Llena promedio.
Durante la noche, la Superluna del Lobo podrá observarse en la constelación de Géminis y destacará por su cercanía visual con Júpiter, uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno en este inicio de año, lo que generará una estampa llamativa para quienes observen el firmamento.
El nombre “Luna del Lobo” proviene de antiguas tradiciones del hemisferio norte, donde el plenilunio de enero era asociado con los aullidos de lobos durante el invierno. Con el tiempo, distintas culturas han dado otros nombres a esta luna, como Luna del Oso, Luna del Ganso o Luna después de Yule, esta última vinculada al periodo posterior al solsticio de invierno.
Además de su relevancia astronómica, la Luna del Lobo ha adquirido un significado cultural y simbólico, relacionado con la reflexión, la comunidad y el inicio de nuevos ciclos, aunque estas interpretaciones no tienen base científica.
La Superluna de enero no requiere el uso de telescopios o instrumentos especiales para su observación, lo que permitirá que tanto aficionados como público en general disfruten del fenómeno desde espacios abiertos, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.
Este evento marca el comienzo de un año particular, ya que 2026 contará con 13 lunas llenas, una característica poco común dentro del calendario astronómico.
