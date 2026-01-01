2026 inicia con Superluna del Lobo, un fenómeno visible a simple vista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El año 2026 comenzará con un fenómeno astronómico destacado: la Superluna de enero, conocida como Luna Llena del Lobo, la cual alcanzará su punto máximo el sábado 3 de enero, ofreciendo un espectáculo visible a simple vista desde todo México.

De acuerdo con especialistas en astronomía, el momento de mayor plenitud ocurrirá a las 10:03 horas (tiempo GMT), lo que corresponde a las 4:03 de la madrugada, tiempo del centro de México. No obstante, el disco lunar se percibirá completamente iluminado desde la noche del 1 de enero y durante varios días posteriores.

Esta Luna Llena es considerada una Superluna, ya que coincide con el perigeo, el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita. Por esta razón, el satélite natural se verá aproximadamente 6% más grande y hasta 13% más brillante que una Luna Llena promedio.

Durante la noche, la Superluna del Lobo podrá observarse en la constelación de Géminis y destacará por su cercanía visual con Júpiter, uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno en este inicio de año, lo que generará una estampa llamativa para quienes observen el firmamento.