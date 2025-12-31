Último contacto humano antes de la Luna: conoce al equipo de cierre de Artemis II

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Antes de que los astronautas suban al módulo Orión de la misión Artemis II de la NASA, un grupo especializado se encarga de garantizar su seguridad en el momento más crítico: el cierre de la nave.

El equipo de cierre, liderado por Taylor Hose, está formado por técnicos como Andre Douglas, Ricky Ebaulgh, y otros profesionales como Bill Owens y Christian Wimmer, quienes se aseguran de que los astronautas estén correctamente anclados, conectados y listos para el viaje a la Luna.

La escena se asemeja a un equipo de pits en una carrera de autos. Cuando los astronautas llegan a la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Florida, ya los expertos están en posición. Su trabajo consiste en asistir a la tripulación mientras se colocan los cascos y ajustan el equipo antes de ingresar al Orion.