Último contacto humano antes de la Luna: conoce al equipo de cierre de Artemis II

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Antes de que los astronautas suban al módulo Orión de la misión Artemis II de la NASA, un grupo especializado se encarga de garantizar su seguridad en el momento más crítico: el cierre de la nave.
El equipo de cierre, liderado por Taylor Hose, está formado por técnicos como Andre Douglas, Ricky Ebaulgh, y otros profesionales como Bill Owens y Christian Wimmer, quienes se aseguran de que los astronautas estén correctamente anclados, conectados y listos para el viaje a la Luna.
La escena se asemeja a un equipo de pits en una carrera de autos. Cuando los astronautas llegan a la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Florida, ya los expertos están en posición. Su trabajo consiste en asistir a la tripulación mientras se colocan los cascos y ajustan el equipo antes de ingresar al Orion.
Una vez dentro del módulo, Hose y su equipo revisan que cada miembro esté abrochado, conectado y sin fallos en su sistema de soporte vital. El cierre de la escotilla es meticuloso: sellan, prueban, reinician y monitorean todo.
“Los anclamos, conectamos sus trajes y cerramos la escotilla. Es el último contacto humano antes del despegue”, narró el líder del equipo.
Además, el equipo se encarga de operar la escotilla de aborto de lanzamiento y monitorear la plataforma en caso de que algo salga mal.
“Tenemos mucho trabajo cada vez: enganchamos, limpiamos, quitamos la tapa de la escotilla, y luego la cerramos. Instalamos paneles que ayudan a proteger la entrada. Es vital para su seguridad”, añadió Hose.
Finalmente, Taylor Hose compartió el sueño que lo llevó hasta este punto:
“Mi objetivo vital era ser astronauta. Ayudar a enviar a la gente a la Luna por primera vez desde 1972 no solo para ir de visita, sino esta vez para quedarse. Ese es nuestro primer paso para ir a Marte y expandirnos hacia el sistema solar”.
Después del lanzamiento, el equipo se traslada a San Diego, donde ayudarán a recuperar la cápsula tras el amerizaje en una misión que representa el retorno definitivo de Estados Unidos a la exploración lunar.
