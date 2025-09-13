Un café con ronroneos: la nueva experiencia en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el centro histórico de Morelia se encuentra un café donde la compañía no la hacen los meseros ni la música ambiental, sino los gatos.
Mientras disfrutas de tu bebida, los felinos recorren el lugar en busca de cariño… o simplemente de un rincón para dormir una siesta.
El menú también tiene su encanto: desde un Café ameriCATno, CATpuchino, MEOWca, LatteMEOW y MICHItonic, hasta opciones para comer como CATsaladas, MICHImolletes, mini CATcakes o nachos RonRonantes.
Entre los detalles más curiosos, los sanitarios se llaman “arenero”, y en las paredes se exhiben los nombres y características de los michis disponibles para adopción responsable, por eso es necesario presentar algunos requisitos como: INE, comprobante de domicilio y fotos del lugar donde vivirá el nuevo integrante de la familia.
Además, el espacio cuenta con juegos de mesa para quienes deseen pasar un rato más largo en compañía de amigos, pareja o familia.
Eso sí, la convivencia con los gatos se rige bajo reglas claras que garantizan su bienestar:
Si un michi se sube a ti, no te muevas: ¡fuiste elegido!
No los cargues, ellos se acercan solitos.
Nada de comida humana, aunque te pidan con ojitos brillosos.
Si duermen, déjalos soñar.
Sin persecuciones: ellos marcan el ritmo del cariño.
Respeta su cuerpo: no jales colitas ni orejas.
Lava tus manos antes y después de acariciar.
Los niños siempre deben estar acompañados por un adulto.
Este café es más que un lugar para tomar café: es un espacio de convivencia, ternura y adopción responsable, donde cada visita puede terminar con un nuevo integrante de la familia.
