"Toco Madera" revoluciona el pan de muerto con una deliciosa hamburguesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El de muerto es el rey, amo y señor del pan mexicano, es tan rico que hasta invita a los difuntos a regresar al mundo terrenal por una mordidita, es tan celoso que lo podemos encontrar sólo en una temporada del año y es tan tradicional que adorna y le da esa dulzura a la festividad más querida del país: Noche de Muertos.

¿A cuántos no nos gustaría que el pan de muerto se vendiera todo el año?, pues Fernanda se atrevió a desafiar la temporalidad de Noche de Muertos, pero no sólo eso, desafió también a la mismísima tradición; así que no sólo seguirá vendiendo pan durante todo noviembre, sino que además, le metió una carne de hamburguesa de medio.