Sustituyen red de agua potable en la Adolfo López Mateos para mejor presión y calidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informó que se lleva a cabo la sustitución de la red de distribución de agua potable en la colonia Adolfo López Mateos, como parte de una estrategia de modernización de la infraestructura hídrica de la ciudad.

De acuerdo con la paramunicipal, la obra tiene como finalidad mejorar la presión y calidad del servicio que reciben las familias de la zona, además de garantizar un suministro más eficiente y confiable.

Los trabajos incluyen el retiro de tubería antigua y la colocación de nueva red de distribución, lo que permitirá una mayor durabilidad del sistema y la reducción de fugas.