Secretos en la oscuridad: los recorridos nocturnos más aterradores de Michoacán

El suspenso no te dejará en paz en la Ex Hacienda de Buenavista, a minutos de distancia del municipio zacapense; este año regresa el famoso recorrido, con temática “Casa del terror” cada uno de sus rincones oculta secretos, que cuando sus visitantes apenas llegan, el lugar se manifiesta con ruidos e imágenes paranormales. Una experiencia verdaderamente paranormal y de valientes para asistir, y si crees que no es verdad, compruébalo.

Los recorridos inician el viernes 27 al domingo 29 de octubre, con horario de 18:00 a 00:00 horas, el costo para los interesados, van de los 40 a 50 pesos, aunque este año no se ha establecido una tarifa, el punto de reunión de salida y llegada, como en cada año, es en la plaza principal de Zacapu.

Cabe destacar que, dentro de las actividades de este Festival, puedes complementar el susto con un recorrido pacífico en lancha por la laguna, previo a la visita de la Ex Hacienda; en este recorrido en lancha, te cuentan relatos populares, uno de los que nunca falta, es “La doncella de la Laguna de Zacapu” mientras observas el reflejo de la luna en el agua y escuchas los sonidos de la naturaleza; el horario es de las 18:00 a 22:00 horas.