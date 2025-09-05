¿Ropa de marca desde $10? En este tianguis de Morelia la encontrarás

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres de los que disfruta encontrar tesoros entre montones de ropa y crees que “la moda no incomoda si es barata”, el Tianguis de La Feria es para ti. Este famoso punto de venta en Morelia se ha convertido en el destino favorito de quienes buscan ropa de paca a precios de risa.
Desde las 7 de la mañana, los miércoles, sábados y domingos, los pasillos se llenan de vida bajo lonas verdes y amarillas. Ahí puedes encontrar ropa desde tan solo 10 pesos la prenda: blusas, pantalones, shorts y hasta vestidos.
¿La mejor parte? ¡Con solo $20 puedes salir con un outfit completo!
Hay ropa para toda la familia, desde bebés hasta adultos mayores, y con un poco de suerte puedes encontrar marcas como Nike, Adidas, Aeropostale, Náutica, Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Guess, Levi's, Zara, H&M, Shein, American Eagle, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Forever 21 y muchas más. Para quienes saben “buscarle bien”, hay hallazgos de lujo entre la paca.
Pero no todo es ropa. También hay zapatos hasta $50 pesos, mochilas, carteras, cobijas, gorras, cinturones, juguetes, sábanas, peluches y productos de uso diario, estos últimos en su mayoría se encuentran el precio depende del producto.
Tips para una compra exitosa en el tianguis:
Llega temprano: los mejores hallazgos se pueden encontrar al ser los primeros en llegar
Ve con ropa cómoda: tendrás que revisar, agacharte, buscar… y caminar bastante.
Pregunta los precios: algunos puestos cobran por tipo de prenda, otros por montones.
Paciencia es clave: revisa bien, muchas joyas están escondidas.
No olvides una bolsa resistente o carrito: vas a salir cargado.
Checa bien la prenda: costuras, cierres y manchas pueden pasar desapercibidos.
La oferta no se queda en ropa: el tianguis también es un excelente lugar para surtir la despensa. Hay frutas frescas como papaya, guayaba, mango o plátano, así como verduras, carnes, abarrotes y más.
Y si el hambre aprieta mientras recorres los pasillos, puedes recargar energía con unos tacos de barbacoa, birria, bistec o adobada, además de pambazos, gorditas y quesadillas de guisado que deleitan a cualquier paladar.
Ya sea que vayas por necesidad o por afición, el Tianguis de La Feria es un punto de encuentro tradicional que refleja la economía popular moreliana, y donde muchos salen con más de lo que esperaban… ¡y gastando menos de lo que pensaban!
SHA