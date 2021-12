¿Qué es el Slam de Poesía para Morras?

Señaló que no buscan validación de los sistemas ni de la academia, únicamente buscan espacios libres y seguros para crear y compartir su creación. Indicó que el Slam de Poesía para Morras siempre va a estar abierto para que las mujeres, niñas, “jóvenas”, mujeres trans, habitantes de zonas rurales, de las periferias, puedan integrarse y experimentar otras formas posibles de hacer poesía.

“Creemos que el arte es para todas, para quienes no estudiamos o no estamos familiarizadas académica o institucionalmente, pues el arte también viene de las niñas de las madres, de las abuelas, de las trabajadoras, de quienes no estudiamos o de quienes nos dedicamos a otras cosas”, explicó.