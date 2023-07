“Ojo de agua del palmito”, para una escapada de fin de semana en Tancítaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estado de Michoacán cuenta con una gastronomía fascinante, con lugares históricos impresionantes, pero también con sitios naturales que te dejan con la boca abierta, así como el “Ojo de agua del palmito”, ubicado en Tancítaro.

Llega el fin de semana y no sabes a dónde ir, de pronto los sitos cercanos a Morelia ya no son una alternativa y quieres explorar otros lugares del estado, pues esta es una opción para que salgas a respirar aire fresco, justo ahora que se viene la cuarta ola de calor, así que un buen chapuzón en el ojo de agua del palmito no te caerá nada mal.