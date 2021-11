“Nosotros te llamamos”, el peregrinar del desempleo en Morelia

“Yo estaba en una empresa que moldea metales en Ciudad Industrial, pero hace un año más o menos dejé de tener trabajo, sólo nos dieron las gracias, porque los contratos los firmamos cada tres meses, así que el finiquito no llegó”, lamentó.

Ante ello, reconoció que “el mundo se le cerró”, debido a que no tenía ningún respaldo y su pareja, con quien tiene una hija de ahora seis años, vendía productos por catálogo, lo que redituaba un ingreso muy bajo para sostener los gastos de la casa.

Intentó buscar trabajo en el mismo rubro, pero no fue fácil, ya que en esa época nadie contrataba personal.

“Es lo que sabía hacer, se te cierra el mundo porque es a lo que me he dedicado y pues no tengo carrera o un título para chambear en otro lado, no es fácil”.

Después de cuatro meses de desempleo, Roberto logró colocarse en uno de los patios de obras de una empresa constructora que solicitó a una persona que manejara el mismo material que él hacía anteriormente.

“Está chingón, me pagan bien, tengo horario y prestaciones, hasta un seguro de vida, pero ya me da miedo, el trabajo se acaba y no quiero que pase otra vez”, agregó.

Otro de los casos, en esta pequeña recopilación de historias, es el de Marisela, quien pasó por cinco empresas en menos de un año, incluidos lapsos de tiempo sin trabajo, y entregando solicitudes al por mayor.

“No fue difícil encontrar trabajo, pero no tenían buenas condiciones, pagaban poco e incluso me llegaron a tratar mal; además, en otros lugares desestimaron mi trabajo, me hacían menos”, mencionó.

La joven de 28 años de edad tiene una licenciatura en Comercio Internacional, una más en Derecho, habla tres idiomas. Su curriculum es impresionante a la vista; pudo conseguir los trabajos, pero no mantenerlos.

Así anduvo, de chamba en chamba hasta que logró conseguir trabajo en una empresa ubicada en Estados Unidos, en la que genera proyectos turísticos para detonar en México, empleo por el cual tuvo que “picar piedra”, enfrentar entrevistas en otros idiomas y tratar con personas de otras culturas.

“Fue raro porque, literal, los ahorros ya eran mínimos, comía sopas para poder tener dinero y seguir moviéndome; mis padres me pudieron apoyar, pero como regresaba y les decía que las universidades que me pagaron no habían funcionado”, agregó.

Estas son las historias de tres morelianos, pero existen miles que no se cuentan, de gente incansable que se esfuerza cada día en conseguir un empleo, y si ya lo tiene conservarlo, pues como por ahí dicen: “Nada es gratis en la vida”.

