Morelia: Conoce la historia de Gerardo Luna; de médico cirujano al emblemático "Doc Pic´s"

"Cuando era estudiante todo estaba bien caro -como siempre- y yo pensé, si llego a tener un negocio voy a tratar de dar barato, que me ayude a mi y ayudar a los además. Aquí me echan mucha carrilla porque dicen que regalo mi trabajo, pero no, es una forma de ayudar a la gente. Antes les prestaba el pasaje, sólo les decía que no me cerraran la puerta y muchas personas vienen a agradecer".

Don Pic´s es médico de profesión, tortero de vocación y amigo de todos y todas que acuden a su negocio con casi 37 años de historia. Ahí, en las mesitas cerca del acueducto de Morelia, saluda a quienes pasan. Se ha catalogado a sí mismo como "médico, cirujano y tortero", y promete que seguirá aconsejando a las y los jóvenes estudiantes que lleguen a consumir, pues son ellos y ellas su clientela más frecuente, pero también su favorita.

"Me gusta que vengan los chavos, que vengan y echarles carrilla porque se salen con una sonrisa, hay que motivarlos".

AML