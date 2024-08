Maravillas naturales a dos horas de Morelia

Da un paseo y captura tu mejor ángulo dentro de la Ex Hacienda de la Condesa Miravalles, el lugar actualmente se encuentra en ruinas, pero eso no significa que no sea una zona enigmática e interesante, camina por los largos pasillos, balcones, por el amplio patio y grandes habitaciones de la hacienda, podrás encontrar espectaculares vistas de los alrededores de este paraje, dicha edificación presenta un estilo barroco.