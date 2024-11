Música en sus venas: La historia de la cantante Daysi Hernández

Hernández menciona que, desde que tiene memoria, le ha gustado la música y su padre fue su primer maestro, sin embargo, debido a la inseguridad del municipio su familia decidió trasladarse a la ciudad de Morelia.

“Viví hasta los 8 años en Guerrero, y nos vinimos a Morelia, después de eso dejé la música porque mi papá fallece cuando tenía esa edad, como ya nadie me incentivaba pues lo dejé un tiempo y luego estuve en un coro de la iglesia, y en concursos de la escuela, pero no me atrevía a sacar música en solista”, dijo la cantante.

En entrevista para MiMorelia.com comparte que sus primeras presentaciones las hacía con mucha pena, al grado de cantar de espaldas durante su primer presentación en la prepa, sin embargo, poco a poco fue perdiendo el miedo, y aunque los nervios siguen presentes ha ido mejorando con los años.