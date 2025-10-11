Las pulseras rojas, una tradición de protección que perdura en Morelia

Para conocer más sobre este símbolo de protección, nos adentramos en algunos de los mercados más tradicionales de Morelia. En el Mercado Revolución, también conocido como el Mercado de San Juan, conversamos con la señora Mónica Cervantes, quien al momento de atender su local de especialidades herbolarias nos compartió un poco de esta creencia.

Al respecto, explicó que de lo que ella tiene conocimiento es que este tipo de pulseras se usan desde tiempos muy antiguos, incluso desde la época prehispánica. En este tenor, explicó que desde su experiencia las más solicitadas son las que incluyen el ojo de venado.

“El ojo de venado es la semilla de una planta, y su uso espiritual está enfocado en la protección, sobre todo para bebés y niños, aunque también hay adultos que las usan”, compartió.