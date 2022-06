Déjate encantar por La Laguna de Zacapu

La leyenda cuenta que hay una doncella que “embruja” a los hombres y los llama a la profundidad de sus aguas, por eso los valientes que se han atrevido a nadar en “La Laguna” cuentan que se comienza a escuchar una voz de la doncella.

La Laguna sin duda es un atractivo turístico que como michoacano no puedes dejar de conocerlo, aunque en el extranjero también se ha hecho popular por la cantidad de especies endémicas que existen, por lo que los zacapenses piden mucho a los visitantes cuidar el lugar, no tirar basura y no dañar el hábitat.

EA