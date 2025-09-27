Chiloneros, la cerveza moreliana picosita y familiar

La idea surgió de su pasión por el picante genuino, buscando mantener el sabor original. Frasquitos de chiles que al centro de la mesa le dan un toque distinto a la comida. Para los menos gustosos del picante, pero intrépidos por los sabores variados está el jalapeño y el chipotle. Paolo cuenta a detalle cómo comenzó su emprendimiento:

“A mí en lo personal me gusta mucho el picante, me llama la atención. No me gustaba que los productos que compraba decían picante y tenían todo menos picante. Entonces fue la forma de que empecé a hacer pruebas, echando a perder muchos productos. Empecé con salsas líquidas pero a mi familia les hizo daño. Entonces llegué a un punto en que dejé secar los chiles y empecé a deshidratarlos, los molí para hacerlos polvos y con tantas pruebas fue que llegué a Chiletriturón”, relató.