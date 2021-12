Cerro Hueco, maravilla natural cerca de Morelia que no debes perderte

Ya que disfrutaste la vista, descansaste y tomaste aire, estás por comenzar a subir lo complicado de este paseo. En esta parte del ascenso, lo recomendable es caminar en zigzag porque ya estás subiendo hacia el cono del volcán, o lo que fue del volcán y ahora es conocido como “Cerro Hueco”, así que por lo empinado de la colina es mejor subir en zigzag para no cansarte tan rápido o demasiado, cabe decir que no hay un camino marcado, tú vas abriendo paso todo el trayecto hasta llegar a la punta, es ahí donde ahora iniciarás el descenso al centro del cerro, pero si te imaginabas encontrar con una escena con grava y roca volcánica esto no es así, por el contrario la parte interna del cono del cerro es boscosa, hay pasto y árboles, un sitio inigualable lleno de vegetación, en el cual incluso acampan.

“Todo está lleno de árboles hasta que llegas a un clarito dentro del mismo cono, que está padrísimo porque hacia tu lado izquierdo se ve como si estuviera sumida la tierra, pero tiene pasto y hacia donde voltees ves que estás dentro del cono de un volcán, pero lleno de árboles”.

En este punto es donde inicia la diversión porque comenzarás a bajar a la chimenea de un volcán “es lo que yo me imagino”, un hoyo en el cerro, de ahí el nombre de cerro "Hueco”.