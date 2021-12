Cómo ser foráneo en Morelia y no morir en el intento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Año con año, miles de jóvenes de otros municipios de Michoacán, e incluso de otros estados de la república, arriban a Morelia para continuar con sus estudios, ya sean de media superior o universitarios.

Por ello, los estudiantes forman un papel relevante en la vida de esta ciudad capital, tanto en su aporte económico como cultural.

Sin embargo, y aunque no lo parezca, no todo es risa y diversión para los también llamados "estudihambres", pues el día a día en una nueva ciudad es difícil, pero aquí te dejamos unos tips para no morir en el intento.

1. Busca un lugar para vivir cerca de tu escuela o que tenga acceso a cualquier transporte público.

Créenos, el gasto al final del mes será menor que rentar un lugar barato en las afueras de la ciudad, pues tendrías que incluso pagar más de una combi. Además, hay infinitas opciones para compartir departamento con otros estudiantes, lo que hace más ligero el pago.

En Facebook encontrarás grupos donde rentan cuartos o buscan roomies estudiantes.