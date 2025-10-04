Amores Extintos: repostería artesanal para consentir y celebrar la vida de tus perritos y gatitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la capital michoacana, Eunice Barrios, Daniel Maya y Shade Cárdenas han dado forma a un emprendimiento que combina creatividad, cuidado y amor por los animales: Amores Extintos, un proyecto de repostería artesanal pensado para perros y gatos, y que funciona como una extensión de Extintos Café, espacio de café de especialidad en el que también se venden sus productos.
La iniciativa surgió hace tres años, cuando Andrea y Daniel comenzaron a preparar premios caseros para sus propios compañeros de vida —Nana, Canelo, Tobías, Kuki y la gatita Poesía—. Al proyecto se sumó Shade, de la escuela canina Peekducando, para aportar su experiencia en el bienestar animal y asegurar que cada preparación cumpliera con lo necesario para la salud de las mascotas.
El resultado es un menú que va desde galletas y premios naturales, hasta deshidratados de carne y pasteles personalizados para cumpleaños perrunos o gatunos. Todos los productos se elaboran de manera casera, sin conservadores ni aditivos artificiales, y con ingredientes seguros para los animales.
En Amores Extintos se evita el uso de alimentos tóxicos como chocolate y endulzantes artificiales, y en su lugar se emplean insumos frescos como camote, zanahoria, frutas aptas y proteínas magras. De esta forma, el proyecto ofrece a los dueños la tranquilidad de consentir a sus mascotas con premios que no ponen en riesgo su salud.
El crecimiento ha sido constante. Los primeros años las ventas se realizaban únicamente en bazares, pero hace un par de años lograron abrir su propio local como parte de Extintos Café. En este espacio, además de la repostería para mascotas, los visitantes encuentran café de especialidad, kombucha, fermentos, desayunos y una sala de lectura abierta al público.
“Durante mucho tiempo damos por hecho el cariño de un perro o un gato, sin cuestionarnos qué les damos de vuelta. Amores Extintos nació como un camino para devolverles atención, cuidado y calidad de vida”, explica Eunice, cofundadora del proyecto.
El emprendimiento también ha estado presente en actividades comunitarias, como cumpleaños colectivos para mascotas, rifas en bazares y la participación en encuentros relacionados con el café de especialidad, donde dieron a conocer sus primeras recetas caseras. Estos eventos han contribuido a consolidar una comunidad de clientes que buscan alternativas más responsables para sus animales de compañía.
Hoy, Amores Extintos se perfila como un punto de referencia para los amantes de perros y gatos en Morelia, ofreciendo opciones innovadoras, seguras y artesanales para celebrar la vida junto a sus compañeros peludos.
Puedes encontrarlos en Extintos Café (Virrey de Mendoza #1139, en la colonia Ventura Puente), en cafeterías aliadas como Poot y Arteza y en Instagram como @amoresextintos y @extintoscafe.
