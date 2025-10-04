Amores Extintos: repostería artesanal para consentir y celebrar la vida de tus perritos y gatitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la capital michoacana, Eunice Barrios, Daniel Maya y Shade Cárdenas han dado forma a un emprendimiento que combina creatividad, cuidado y amor por los animales: Amores Extintos, un proyecto de repostería artesanal pensado para perros y gatos, y que funciona como una extensión de Extintos Café, espacio de café de especialidad en el que también se venden sus productos.

La iniciativa surgió hace tres años, cuando Andrea y Daniel comenzaron a preparar premios caseros para sus propios compañeros de vida —Nana, Canelo, Tobías, Kuki y la gatita Poesía—. Al proyecto se sumó Shade, de la escuela canina Peekducando, para aportar su experiencia en el bienestar animal y asegurar que cada preparación cumpliera con lo necesario para la salud de las mascotas.