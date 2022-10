A menos de 30 minutos de Morelia, te espera el paraíso de San José de la Torres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). - ¿Quieres salir este fin de semana pero el presupuesto es poco y no quieres desplazarte muy lejos? Pues San José de la Torres es la mejor opción para alejarse de la cotidianidad y conectar con la pareja, familia o amigos; este paraíso natural queda a unos cuantos minutos de la ciudad de Morelia.

Si aún no conoces este lugar, ¡no sabes de lo que te estás perdiendo! Localizada entre las tenencias de Jesús del Monte y San Miguel del Monte, este cuerpo de agua tiene una particularidad que te hará conectar contigo y con la naturaleza, pues no hay señal de internet ni de celular, sin embargo, las diferentes actividades que te esperan no te harán necesitarlo ni un segundo, a no ser que quieras aprovechar para tomar una bonita postal o hasta una selfie con las personas que te acompañen.

Los lugareños han dado la posibilidad de que los visitantes realicen un paseo en las lanchas que rentan los establecimientos comerciales de alrededor y practicar pesca o simplemente disfrutar de la tranquilidad, la fauna, y los hermosos paisajes que te aguardan en esta tenencia.