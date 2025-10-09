Se forma tormenta tropical Raymond; Michoacán, en zona de vigilancia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La depresión tropical Diecisiete-E se fortaleció este jueves al mediodía y ahora es la tormenta tropical Raymond, ubicada frente a las costas de Guerrero. Su cercanía y desplazamiento mantienen a Michoacán en zona de vigilancia por lluvias y oleaje elevado.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Raymond se localiza a 125 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana y a 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.
Torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (costa y suroeste) y Michoacán (costa).
Intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte y suroeste).
Muy fuertes (50 a 75 mm): Colima.
Fuertes (25 a 50 mm): Jalisco.
También se prevé oleaje de 2.5 a 3.5 metros en costas de Michoacán y Guerrero, y de 1.5 a 2.5 metros en Colima, Jalisco y Oaxaca. El viento podría alcanzar rachas de hasta 70 km/h en el litoral michoacano.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó que se mantiene activa la zona de vigilancia desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, por efectos de viento y oleaje de tormenta tropical.
rmr