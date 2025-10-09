Se forma tormenta tropical Raymond; Michoacán, en zona de vigilancia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La depresión tropical Diecisiete-E se fortaleció este jueves al mediodía y ahora es la tormenta tropical Raymond, ubicada frente a las costas de Guerrero. Su cercanía y desplazamiento mantienen a Michoacán en zona de vigilancia por lluvias y oleaje elevado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Raymond se localiza a 125 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana y a 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.