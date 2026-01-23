Reencuentro Familiar busca reunir a 5 mil familias este 2026: Semigrante

Indicó que, si bien los grupos que se envían a los consulados americanos son reducidos, cada municipio puede ingresar el número de grupos necesario para llegar a la meta de 5 mil, toda vez que actualmente los grupos son de 10 personas para realizar el trámite de la visa.

"Tenemos que darles las facilidades con un trámite Consular y cuenten con su vida por 10 años para que visiten a sus familiares (...), antes la edad era de 65 años, ahora es de 60 años y más gente pueda estar en Estados Unidos visitando a sus familiares", puntualizó.

La Semigrante enfatizó que el porcentaje de aprobación de la visa es superior al 95 por ciento, lo cual —dijo— se debe principalmente al trabajo de los enlaces y regidores migrantes que apoyan a los adultos mayores con la documentación.

Por ello, se enfatizó que deben cumplir con todos los requisitos, al pie de la letra, para que el rechazo de la visa sea menor. "Ayuden para que la integración sea lo más correcta posible. Si logramos 5 mil citas, tendremos más familias reunidas".

