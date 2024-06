Inspeccionan 190 empresas en Michoacán para asegurar condiciones laborales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, en lo que va del año se han inspeccionado 190 empresas, con el objetivo de revisar que cumplen con las condiciones generales del empleo, compartió la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social de la Sedeco, Yunuen Mejía Bejar.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal explicó que las inspecciones a centros de trabajo, ya se hacen con un Reglamento de Inspección que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, así como que se cuentan con lineamientos en donde se establecen los montos de sanción.

Puntualizó que las sanciones a las empresas van desde los 5 mil hasta los 500 mil pesos, lo que puede ser acumulables para aquellas que no cumplan las observaciones por temas como no pagar el PTU o utilidades, no cumplir con el pago aguinaldo, si no se dio un contrato de trabajo, que no se establezcan las horas de trabajo que tiene que hacer el empleado, el que no se paguen horas extras o que se abuse de las horas extras.

Aclaró que la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social de la Sedeco no tiene como principal objetivo el sancionar y no es una dependencia recaudadora, pero, dijo, las inspecciones son una herramienta que tienen para el cumplimiento, motivo por el cual también se tiene firmado un convenio con el SATMich, en donde las empresas que no cumplen conforme a los días que marca la ley, se procede a aplicar la sanción correspondiente.

Explicó que los tiempos para establecer sanciones se cumplen en este mes de junio, por lo que se sabrá cuántas de las 190 empresas inspeccionadas, hasta el momento, se harán acreedoras a una multa por no cumplir con los lineamientos de la Ley General del Trabajo.

SHA