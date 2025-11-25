INM identifica a ocho familias migrantes que permanecen temporalmente en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene identificadas a ocho familias migrantes que actualmente se encuentran en Morelia, en su mayoría provenientes de Honduras, destacó Liliana Monroy Garduño, titular del INM en Michoacán.

En un encuentro con medios de comunicación, Monroy Garduño señaló que dichas familias representan alrededor de 35 personas y suelen congregarse principalmente en los cruceros con mayor afluencia vehicular de la ciudad.

“Son familias que ya cuentan con una estancia regular aquí en México, por consiguiente su situación legal ya les permite tener un trabajo, pero optan por permanecer en los cruceros”, señaló.

Ante esto, explicó que lo que las familias les han referido es que no les resulta “rentable” conseguir un trabajo fijo, particularmente por el periodo en el que estarán en la ciudad, además de que les han señalado que los ingresos que obtienen en los cruceros llegan a ser mayores.

“Los niños que están con ellos, de la mayoría están en familia, es muy raro aquel niño que se encuentre disperso de estas familias. Los tenemos bien identificados, pero sí, ya cuentan con permiso para estar aquí en el estado de Michoacán y poderse mover a todo México”, destacó.

En este tenor, indicó que dichas familias permanecen únicamente por temporadas en el territorio michoacano, pues su estadía suele ser de cerca de un mes a mes y medio.

“Ellos van de paso realmente y pues no requieren, ahora sí que no buscan establecerse aquí dentro de Michoacán (…)”, concluyó.

BCT