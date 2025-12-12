De enero a septiembre, más de 7 mil migrantes de Michoacán deportados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De enero a septiembre de este año, la Secretaría del Migrante en el estado (Semigrante) ha registrado más de 7 mil migrantes deportados o repatriados de origen michoacano desde Estados Unidos, lo que equivale al casi 10 por ciento a nivel nacional.

En medio de las políticas migratorias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump que lleva en el poder casi 12 meses, pues entró en enero de 2025, Michoacán contabiliza un total de 7 mil 026 migrantes deportados, mientras que a nivel nacional van 112 mil 260 de acuerdo a los datos de dependencia.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración (INM) en el último año del gobierno de Joe Biden, de enero a noviembre de 2024 se registró la cifra de 190 mil 491 migrantes mexicanos deportados o repatriados; de ese total, mil 114 regresaron vía aérea por el Aeropuerto de Morelia.

Lo anterior, significa que hubo una reducción de 78 mil 231 migrantes mexicanos. No obstante, la Secretaría del Migrante en Michoacán, apuntó que las políticas de Donald Trump colocan a los michoacanos y mexicanos en general, en una situación complicada, pues consideró que el trato hacia ellos es inhumano.

"Son tiempos difíciles, agobiantes para nuestra gente, cuatro millones de michoacanos de primera, segunda y tercera generación que viven en casi todos los estados como California, Texas Illinois y la están pasando mal y difícil, hay que reconocer que estos tiempos se deben al endurecimiento de las políticas migratorias de aquel país", Semigrante.

La información de la Secretaría basada en los datos de la Secretaría de Gobernación federal, indica que de los 7 mil 026 migrantes deportados o repatriados, 784 han sido mujeres y cuyo mayor número de féminas que tuvieron que regresar a México se dio a principios de este año, mientras que de hombres fue en septiembre.

En ese sentido, enero y septiembre han sido hasta el momento los meses con mayor número de deportaciones con 934 y 954, respectivamente, mientras que el número más bajo fue en marzo con 502.

"No es muy sencillo poder determinar una cifra exacta, son cálculos, de Michoacán, de enero a septiembre hablamos de 7 mil 26 de un total nacional 112 mil 260", Secretaría del Migrante.

Trato humano a migrantes debe proponerse en el T-MEC: Semigrante

De cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, la dependencia afirmó que las autoridades deben abordar el tema del trato humano a los migrantes, pues consideró que actualmente las medidas tomadas por el gobierno estadounidense son duras, pese a que los mexicanos o de otras nacionalidades aportan a la economía de dicho país.

"En esta revisión del TMEC debe revisarse la parte humana para poder alcanzar una migración pacífica, ordenada y segura, a través de visas de trabajo que beneficiarían a todas las partes", Semigrante.

BCT