Yoshi debuta en el nuevo avance de “Super Mario Galaxy: La Película”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nintendo presentó este domingo el nuevo tráiler oficial de “Super Mario Galaxy: La Película”, durante un Nintendo Direct especial, enfocado exclusivamente en mostrar avances de esta esperada secuela cinematográfica.

En el adelanto se puede observar una historia de escala galáctica, con escenas de acción, humor y múltiples referencias a distintos videojuegos de la franquicia. Uno de los momentos más destacados es el debut de Yoshi, quien aparece como aliado de Mario y Luigi, además de la confirmación de personajes como Rosalina, Bowser Jr. y Birdo.