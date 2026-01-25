Yoshi debuta en el nuevo avance de “Super Mario Galaxy: La Película”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nintendo presentó este domingo el nuevo tráiler oficial de “Super Mario Galaxy: La Película”, durante un Nintendo Direct especial, enfocado exclusivamente en mostrar avances de esta esperada secuela cinematográfica.
En el adelanto se puede observar una historia de escala galáctica, con escenas de acción, humor y múltiples referencias a distintos videojuegos de la franquicia. Uno de los momentos más destacados es el debut de Yoshi, quien aparece como aliado de Mario y Luigi, además de la confirmación de personajes como Rosalina, Bowser Jr. y Birdo.
En cuanto al reparto, se confirmó el regreso de Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Peach), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) y Kevin Michael Richardson (Kamek). A ellos se suman Brie Larson, quien dará voz a Rosalina, y Benny Safdie, como Bowser Jr.
Cabe recordar que The Super Mario Bros. Movie (2023) recaudó más de 1,361 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en una de las películas animadas más taquilleras de la historia.
“Super Mario Galaxy: La Película” llegará a los cines el 1 de abril de 2026.
BCT