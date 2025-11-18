¡Ya llegó, ya está aquí! ‘La Chona’ hace vibrar el universo Fortnite

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo musical de Fortnite Festival, el modo rítmico del popular videojuego Fortnite, recibirá este viernes 21 de noviembre de 2025 a un nuevo invitado de honor: “La Chona”, el emblemático tema de Los Tucanes de Tijuana.
La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial Fortnite Festival, donde se detalló que los jugadores podrán comprar el Jam Track correspondiente y tocar la canción dentro del escenario principal del modo musical.
Fortnite Festival es un modo de juego dentro de Fortnite enfocado exclusivamente en la música, desarrollado por Harmonix, el mismo estudio detrás de Rock Band. Los jugadores pueden:
Formar bandas virtuales.
Tocar canciones con licencia.
Jugar solos o en equipo para desbloquear contenido.
La incorporación de “La Chona” marca un momento especial para la música regional mexicana, al integrarse a un catálogo global de temas que van desde el K-pop hasta el pop internacional. La canción será parte de una actualización doble, que también incluye el sencillo “Like JENNIE” de la artista surcoreana JENNIE, disponible a partir de hoy.
BCT