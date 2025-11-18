¡Ya llegó, ya está aquí! ‘La Chona’ hace vibrar el universo Fortnite

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo musical de Fortnite Festival, el modo rítmico del popular videojuego Fortnite, recibirá este viernes 21 de noviembre de 2025 a un nuevo invitado de honor: “La Chona”, el emblemático tema de Los Tucanes de Tijuana.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial Fortnite Festival, donde se detalló que los jugadores podrán comprar el Jam Track correspondiente y tocar la canción dentro del escenario principal del modo musical.