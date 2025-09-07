When we become one: EXO adelanta misterioso regreso en diciembre

El poster, acompañado de la leyenda “December 2025”, no confirma si se trata de un álbum, un regreso grupal, un concierto especial o un proyecto multimedia, pero ha sido suficiente para que el tema se popularice en redes sociales y medios internacionales.

Desde su debut en 2012, EXO ha consolidado su lugar como uno de los grupos más influyentes del K-Pop, con gran impacto en América Latina, donde sus fans organizados han colocado al grupo constantemente en los primeros lugares de búsquedas y reproducciones digitales.

BCT