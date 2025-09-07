When we become one: EXO adelanta misterioso regreso en diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo surcoreano EXO encendió la expectativa global tras difundir un misterioso poster que apunta a diciembre de 2025, lo que ha generado especulaciones entre millones de fanáticos alrededor del mundo.
La imagen publicada muestra dos lunas entrelazadas con la frase en inglés “When we become true one, a new world awakens” (Cuando nos convertimos en uno verdadero, un nuevo mundo despierta). En la parte inferior, se lee una cita de su canción “MAMA”: “The day the Red Force is purified and the legends reunite into one perfect root, a new world shall open up”.
El poster, acompañado de la leyenda “December 2025”, no confirma si se trata de un álbum, un regreso grupal, un concierto especial o un proyecto multimedia, pero ha sido suficiente para que el tema se popularice en redes sociales y medios internacionales.
Desde su debut en 2012, EXO ha consolidado su lugar como uno de los grupos más influyentes del K-Pop, con gran impacto en América Latina, donde sus fans organizados han colocado al grupo constantemente en los primeros lugares de búsquedas y reproducciones digitales.
BCT