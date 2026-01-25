¡Vuelve Gokú! Dragon Ball Super confirma su regreso 8 años después

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras ocho años de espera, Dragon Ball Super regresará a la televisión con una nueva saga que adaptará por primera vez al temible villano Moro, uno de los antagonistas más poderosos del universo creado por Akira Toriyama.

Toei Animation confirmó el regreso del anime durante el evento conmemorativo Dragon Ball Genkidamatsuri, celebrado en Japón como parte de los festejos por el 40 aniversario del estreno original de Dragon Ball. Fue ahí donde se mostró el primer teaser de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, la nueva etapa animada de la franquicia.

La última emisión de la serie ocurrió el 25 de marzo de 2018, cuando concluyó el Arco del Torneo del Poder, en el que Gokú alcanzó el Ultra Instinto para enfrentarse a Jiren. Desde entonces, la historia solo continuó en el manga ilustrado por Toyotaro con historia original de Toriyama.