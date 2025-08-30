Voces de Meowth y Hyoga de Cisne, este fin de semana Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana, los fanáticos de la cultura asiática tienen una cita imperdible, ya que el Festival de Cultura Asiática MATSURI regresa a Morelia el próximo 30 y 31 de agosto en el Poliforum Morelia (Colegio de Morelia). La cita es desde las 11:30 horas, ambos días.

Durante estos dos días, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación con exhibiciones de artes marciales, música, anime, concursos, comida típica, doblaje y mucho más.