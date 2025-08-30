Voces de Meowth y Hyoga de Cisne, este fin de semana Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana, los fanáticos de la cultura asiática tienen una cita imperdible, ya que el Festival de Cultura Asiática MATSURI regresa a Morelia el próximo 30 y 31 de agosto en el Poliforum Morelia (Colegio de Morelia). La cita es desde las 11:30 horas, ambos días.
Durante estos dos días, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación con exhibiciones de artes marciales, música, anime, concursos, comida típica, doblaje y mucho más.
Los invitados especiales de este año son figuras de renombre en el mundo del doblaje:
Gerardo Vásquez, quien ha dado voz a personajes como Meowth de Pokémon, Escanor de Los Siete Pecados Capitales, Wolverine, Nick Fury, He-Man, entre otros.
René García, reconocido por ser la voz de Vegeta en Dragon Ball Z, Hyoga de Cisne en Los Caballeros del Zodiaco, John Wick, Batman, Shadow y Ultraman.
El evento promete una experiencia única para los amantes del anime y la cultura asiática en general. ¡No faltes a esta fiesta de cultura y entretenimiento!
RYE-