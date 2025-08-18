Voces de Clara y Pedro de "Heidi" estarán en La AniMole

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los asistentes a la tercera edición de La AniMole podrán conocer a Diana Santos Colmenero, reconocida actriz y directora de doblaje en México, cuya trayectoria incluye dar voz a los personajes de Clara y Pedro en la serie animada Heidi.
La artista, proveniente de una familia destacada en el mundo del doblaje —hija del célebre actor y director Don Edmundo Santos y sobrina del también reconocido Francisco Colmenero—, ha sido la voz de personajes entrañables de la cultura popular, entre ellos Minnie Mouse, Bo Peep (Toy Story), Pitufina (Los Pitufos), Piggy (Muppet Babies), Mowgli (El libro de la selva), Bella (La Bella y la Bestia), Dorothy (El mago de Oz), Piolín, La Abeja Hutch y Pebbles.
En La AniMole, los seguidores podrán adquirir fotos, firmas y grabaciones con la actriz, con precios que van desde los 100 pesos hasta paquetes especiales de 300 pesos o más, dependiendo del servicio, ya sea firma, postal oficial o combos con audio y foto.
El evento promete convertirse en un punto de encuentro para los fanáticos del doblaje, quienes tendrán la oportunidad de convivir con una de las voces más representativas de la animación en México y Latinoamérica.
La cita será los días 26, 27 y 28 de septiembre de este 2025 en el Wordl Trade Center de la Ciudad de México.
RYE-