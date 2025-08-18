Voces de Clara y Pedro de "Heidi" estarán en La AniMole

La artista, proveniente de una familia destacada en el mundo del doblaje —hija del célebre actor y director Don Edmundo Santos y sobrina del también reconocido Francisco Colmenero—, ha sido la voz de personajes entrañables de la cultura popular, entre ellos Minnie Mouse, Bo Peep (Toy Story), Pitufina (Los Pitufos), Piggy (Muppet Babies), Mowgli (El libro de la selva), Bella (La Bella y la Bestia), Dorothy (El mago de Oz), Piolín, La Abeja Hutch y Pebbles.

En La AniMole, los seguidores podrán adquirir fotos, firmas y grabaciones con la actriz, con precios que van desde los 100 pesos hasta paquetes especiales de 300 pesos o más, dependiendo del servicio, ya sea firma, postal oficial o combos con audio y foto.