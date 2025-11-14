Vivienne Westwood viste a Nana con joyas, corsets y bolsos de colección

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una celebración que une moda, nostalgia y cultura pop, la casa de moda Vivienne Westwood lanzó una colección cápsula especial inspirada en el icónico manga Nana, de la autora japonesa Ai Yazawa, como parte de los festejos por el 25.º aniversario de la obra.
Aunque inicialmente se había anunciado una colaboración limitada a una portada conmemorativa, la sorpresa para los fans llegó este mes con el lanzamiento oficial de una línea de ropa, accesorios, calzado y joyería, todos inspirados en los estilismos de las protagonistas del manga: Nana Osaki y Nana Komatsu.
En Nana, la moda no es solo un complemento visual, sino un personaje más. La protagonista Nana Osaki es una cantante punk cuyo estilo está directamente influenciado por las colecciones de Vivienne Westwood, mientras que Nana Komatsu destaca por su apariencia delicada y femenina. Ambas estéticas conviven y se confrontan en la historia, reflejando sus personalidades y emociones.
"Las colecciones de prêt-à-porter femenino-punk de Westwood representan perfectamente las naturalezas opuestas del dúo y su amistad inesperada", señalan los creativos detrás de la línea.
Entre las piezas más destacadas está la Stormy Jacket, confeccionada en tartán rojo Lochcarron con solapa de terciopelo negro y un botón esmaltado con motivo de esfera, una reinterpretación de la chaqueta "Storm" de la colección Otoño-Invierno 1996/97 “Storm in A Teacup”.
La línea también incluye:
Puppy Corset, en tartán tradicional
Cigarette Trousers de sastrería
Mini Kilt, una de las siluetas más icónicas de la marca
Mini Sunday Dress en popelina rosa claro con estampado Westwood a mano
Bea Corset Cardi en punto rosa flúor
Camisetas en azul marino y fucsia con diseño “Westwood Galaxy”
Los bolsos Belle Frame y Charm Frame reinterpretan elementos visuales de Nana, incorporando corazones, tartanes escoceses, imperdibles, fresas, perlas y ositos de peluche, símbolos recurrentes en la serie.
En calzado, destaca el regreso de las Rocking Horse Ballerina, las icónicas plataformas que Nana Osaki usa en el manga, disponibles en tartán rojo con lazos o, en exclusiva para Asia, en piel arrugada metalizada rosa.
La línea de joyería se completa con versiones reinterpretadas de accesorios emblemáticos de la historia:
Anillo Armor Ring, bañado en esmalte negro
Collar Nana Pearl, con perlas barrocas y cadena industrial
Choker de cuero negro, con inscripción grabada
Pendientes de perlas con orbe, pulseras y gargantillas
Encendedor Giant Orb, usado por Shin en el manga, edición limitada de 250 piezas numeradas, incrustado con cristales
Cada elemento de la colección encapsula la dualidad estilística y emocional del manga, en una celebración de la moda como vehículo de identidad y narrativa.
La colección Vivienne Westwood x Nana ya se encuentra disponible en el sitio web oficial de la marca y tiendas seleccionadas a nivel global. Dado su carácter de edición limitada y el fervor de la comunidad fan, se prevé una alta demanda internacional.
BCT