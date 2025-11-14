Vivienne Westwood viste a Nana con joyas, corsets y bolsos de colección

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una celebración que une moda, nostalgia y cultura pop, la casa de moda Vivienne Westwood lanzó una colección cápsula especial inspirada en el icónico manga Nana, de la autora japonesa Ai Yazawa, como parte de los festejos por el 25.º aniversario de la obra.

Aunque inicialmente se había anunciado una colaboración limitada a una portada conmemorativa, la sorpresa para los fans llegó este mes con el lanzamiento oficial de una línea de ropa, accesorios, calzado y joyería, todos inspirados en los estilismos de las protagonistas del manga: Nana Osaki y Nana Komatsu.