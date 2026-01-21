Virgin Punk llega a cines de Morelia con estreno cyberpunk

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La película japonesa Virgin Punk: Clockwork Girl, Capítulo 1 llegó a las salas de cine en Morelia como parte de la primera ola de estrenos anime de 2026.

Con un estreno oficial programado para el 22 de enero, algunas funciones anticipadas ya se proyectan en complejos como Cinépolis Escala La Huerta y Escala Morelia, donde se ofrece subtitulada a las 7:10 y 7:15 de la noche.