Virgin Punk llega a cines de Morelia con estreno cyberpunk

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La película japonesa Virgin Punk: Clockwork Girl, Capítulo 1 llegó a las salas de cine en Morelia como parte de la primera ola de estrenos anime de 2026.
Con un estreno oficial programado para el 22 de enero, algunas funciones anticipadas ya se proyectan en complejos como Cinépolis Escala La Huerta y Escala Morelia, donde se ofrece subtitulada a las 7:10 y 7:15 de la noche.
La historia sigue a una joven que, tras una serie de desventuras, se convierte en su mejor versión. Ambientada en un universo visualmente impactante con estética cyberpunk, la cinta mezcla acción, suspenso y animación estilizada, sello característico de la industria japonesa.
Virgin Punk es distribuida por el Konnichiwa Festival, una iniciativa que ha traído a México múltiples éxitos del anime, y cuenta con clasificación B, apta para adolescentes de 12 años en adelante.
Para los seguidores de este tipo de contenidos, se recomienda consultar horarios y disponibilidad en plataformas de venta en línea, ya que se prevé una alta demanda durante los primeros días de exhibición.
RYE-