Virgin Punk: el anime cyberpunk que llega a Cinépolis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un futuro donde la tecnología ha borrado las líneas entre lo humano y lo artificial, una joven cazarrecompensas lucha por sobrevivir en medio del caos. Así arranca Virgin Punk: Clockwork Girl, la nueva película de anime japonés que llegará a las salas de Cinépolis este 22 de enero, bajo el sello +QUE CINE.

La historia se centra en una chica que forma parte de un sistema de cazarrecompensas implementado por el gobierno para frenar el auge del crimen cibernético. En medio de este mundo distópico y altamente tecnificado, la protagonista se ve envuelta en una red de conspiraciones, conflictos personales y luchas contra figuras poderosas que dominan desde las sombras. Todo esto mientras intenta mantenerse fiel a su misión y a sí misma, enfrentando dilemas éticos y emocionales que marcan el ritmo de esta intensa narrativa.