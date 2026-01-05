Virgin Punk: el anime cyberpunk que llega a Cinépolis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un futuro donde la tecnología ha borrado las líneas entre lo humano y lo artificial, una joven cazarrecompensas lucha por sobrevivir en medio del caos. Así arranca Virgin Punk: Clockwork Girl, la nueva película de anime japonés que llegará a las salas de Cinépolis este 22 de enero, bajo el sello +QUE CINE.
La historia se centra en una chica que forma parte de un sistema de cazarrecompensas implementado por el gobierno para frenar el auge del crimen cibernético. En medio de este mundo distópico y altamente tecnificado, la protagonista se ve envuelta en una red de conspiraciones, conflictos personales y luchas contra figuras poderosas que dominan desde las sombras. Todo esto mientras intenta mantenerse fiel a su misión y a sí misma, enfrentando dilemas éticos y emocionales que marcan el ritmo de esta intensa narrativa.
Dirigida por Yasuomi Umetsu, reconocido por sus obras de culto como Kite y Mezzo Forte, Virgin Punk combina una animación estilizada, estética visual agresiva y un tono oscuro característico del género ciberpunk. La cinta es una propuesta ideal para los amantes del anime que buscan historias con profundidad emocional, acción contundente y un fuerte mensaje sobre el poder, la tecnología y la identidad.
La preventa de boletos iniciará el 9 de enero en la página oficial y app de Cinépolis. Virgin Punk no solo promete ser un estreno visualmente impactante, sino también una obra con potencial para convertirse en referencia dentro del anime moderno. Su llegada a México marca un nuevo impulso para el cine de animación japonesa en cartelera comercial, y una oportunidad para que el público explore nuevas narrativas en pantalla grande.
BCT