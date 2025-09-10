VIDEO: Sale primer avance de Chainsaw Man: Arco de Reze para cines en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fans del anime tendrán una cita en la pantalla grande este 23 de octubre, cuando se estrene en cines de México la película Chainsaw Man: Arco de Reze, distribución a cargo de Sony Pictures y Crunchyroll.
La cinta retoma la historia de Denji y Pochita, protagonistas de la primera temporada, quienes ahora enfrentarán uno de los arcos más esperados por los seguidores del manga de Tatsuki Fujimoto.
En esta entrega, Denji comienza a adaptarse a su vida como cazador de demonios bajo la supervisión de Seguridad Pública. Sin embargo, su cotidianidad cambia cuando conoce a Reze, una joven que le brinda la ilusión de una vida normal. Lo que inicia como un romance pronto revela su verdadera naturaleza: Reze es la Híbrida del Demonio Bomba, enviada para destruirlo.
El conflicto llevará a Denji a un enfrentamiento lleno de acción, drama y traición, donde se pondrán a prueba tanto sus ideales como sus vínculos con los demás cazadores.
El Arco de Reze es considerado uno de los más emotivos e intensos del manga, y ahora tendrá su adaptación cinematográfica con la calidad de animación de MAPPA, estudio responsable de la primera temporada de Chainsaw Man.
Así se ve el avance:
