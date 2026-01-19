VIDEO: Azteca 7 estrena nuevo K-Drama “La voz de tu amor”

La producción surcoreana, cuya trama se ha descrito como “una historia que se escucha con el corazón”, forma parte de la creciente oferta de contenido asiático que ha ganado popularidad en el país, especialmente entre las audiencias jóvenes y fans del llamado “Hallyu” o “ola coreana”.

La historia gira en torno a Park Soo‑ha, un joven que, tras vivir un trágico accidente en el que murió su padre, desarrolla la habilidad sobrenatural de leer los pensamientos de otras personas simplemente al mirarlas a los ojos. Esta capacidad lo lleva a reencontrarse años después con Jang Hye‑sung, una abogada defensora pública con fuerte personalidad, a quien había prometido proteger desde que la conoció cuando era niño.

Juntos forman un equipo poco convencional: mientras Jang Hye‑sung defiende casos complicados en la corte, Soo‑ha utiliza su don para ayudarla a resolverlos, enfrentar desafíos legales y profundizar en el misterio que marcó sus vidas. La trama combina elementos de romance, drama legal y fantasía, explorando temas como la justicia, la verdad y la protección de los inocentes.

Así se anunció el próximo estreno: