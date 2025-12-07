Vash regresa: TRIGUN STARGAZE estrena el 10 de enero con nuevo opening y ending

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo de Trigun se expande. La esperada secuela del anime Trigun Stampede, titulada TRIGUN STARGAZE, ya tiene fecha de estreno confirmada para el 10 de enero de 2026, según se reveló en un nuevo tráiler durante la Comic Con de Tokio. Además de adelantar escenas inéditas, el video promocional confirmó las canciones oficiales de apertura y cierre de la nueva entrega.
El opening será interpretado por la cantante de J-pop Ano, reconocida por su trabajo en Takopi's Original Sin, con el tema titulado “Picaresque Hero”. Por su parte, el ending, llamado “Stardust”, estará a cargo de la banda FOMARE, conocida por su participación en Golden Kamuy.
La producción se realiza nuevamente en el estudio de animación Orange, y contará con un equipo de renombre. Masako Satō, quien ha trabajado en Haikyuu!!, asume la dirección; Kazuyuki Fudeyasu (That Time I Got Reincarnated as a Slime) escribe los guiones basados en conceptos de Takehiko Oki. En el apartado visual, Kouji Tajima (GANTZ:0) repite como diseñador conceptual y de personajes, manteniendo el estilo que definió Trigun Stampede.
Como en la temporada anterior, Crunchyroll transmitirá TRIGUN STARGAZE en simulcast para Latinoamérica y otros territorios.
La sinopsis oficial de TRIGUN STARGAZE revela que han pasado dos años y medio desde la tragedia de Lost JuLai, evento que devastó una ciudad entera y sumió al planeta en el caos. Meryl Stryfe, ahora convertida en periodista de trayectoria, reanuda la búsqueda de Vash la Estampida, acompañada esta vez por Milly, un nuevo personaje que aporta dinamismo a la dupla investigadora.
En su camino se encontrarán con Nicholas D. Wolfwood, y descubrirán que los robos en las plantas energéticas vuelven a incrementarse. Todo apunta a que Millions Knives y su organización se están reagrupando en las sombras.
Mientras tanto, Vash ha adoptado el nombre de Eriks y vive escondido en un remoto pueblo, alejado del conflicto. Su paz se ve interrumpida cuando Jessica, una joven sobreviviente, llega con un mensaje de auxilio relacionado con la tercera nave, considerada hogar por muchos.
Cuando parecía que la historia de Vash se disolvía en el olvido, un nuevo conflicto interplanetario se avecina: una flota colonial procedente de la Tierra lanza una transmisión abierta al planeta: “Quienes lo deseen, pueden acompañarnos a una nueva frontera”. La humanidad celebra esta posible redención… hasta que el ángel de una sola ala reaparece para sembrar caos y desesperación.
TRIGUN STARGAZE promete ser la conclusión definitiva de la saga, con un tono más maduro, un conflicto global y profundas reflexiones sobre redención, violencia y esperanza.
BCT