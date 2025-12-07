Vash regresa: TRIGUN STARGAZE estrena el 10 de enero con nuevo opening y ending

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo de Trigun se expande. La esperada secuela del anime Trigun Stampede, titulada TRIGUN STARGAZE, ya tiene fecha de estreno confirmada para el 10 de enero de 2026, según se reveló en un nuevo tráiler durante la Comic Con de Tokio. Además de adelantar escenas inéditas, el video promocional confirmó las canciones oficiales de apertura y cierre de la nueva entrega.

El opening será interpretado por la cantante de J-pop Ano, reconocida por su trabajo en Takopi's Original Sin, con el tema titulado “Picaresque Hero”. Por su parte, el ending, llamado “Stardust”, estará a cargo de la banda FOMARE, conocida por su participación en Golden Kamuy.

La producción se realiza nuevamente en el estudio de animación Orange, y contará con un equipo de renombre. Masako Satō, quien ha trabajado en Haikyuu!!, asume la dirección; Kazuyuki Fudeyasu (That Time I Got Reincarnated as a Slime) escribe los guiones basados en conceptos de Takehiko Oki. En el apartado visual, Kouji Tajima (GANTZ:0) repite como diseñador conceptual y de personajes, manteniendo el estilo que definió Trigun Stampede.

Como en la temporada anterior, Crunchyroll transmitirá TRIGUN STARGAZE en simulcast para Latinoamérica y otros territorios.