VANS lanza colección inspirada con BABYMETAL por sus 15 años de carrera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cultura pop japonesa y la moda urbana se unen en una colaboración única: BABYMETAL y VANS presentan una colección especial para celebrar el 15º aniversario del grupo musical japonés.

La colección incluye calzado, ropa, llaveros y accesorios, todos diseñados con inspiración directa en la estética visual y simbología de BABYMETAL, famosa por mezclar el pop con el metal en una propuesta artística única que ha conquistado escenarios globales.

Las piezas ya están disponibles desde el pasado jueves 11 de diciembre de 2025 en tiendas seleccionadas de ABC-MART y en tiendas oficiales en línea.

En la imagen promocional, se observa a las tres integrantes del proyecto vistiendo sus tradicionales atuendos oscuros, sosteniendo los modelos especiales de zapatillas creados para esta edición.