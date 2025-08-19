Una historia que te hará recordar tu juventud: “Chitose Is in the Ramune Bottle” llega en octubre

A través de redes sociales y canales oficiales, se presentó el reparto de voces principal. Shogo Sakata dará vida al protagonista Saku Chitose, mientras que Manaka Iwami interpretará a Yuko Hiiragi. Completan el elenco Hina Yomiya como Yua Uchida, Ikumi Hasegawa como Yuzuki Nanase, Rumi Okubo como Haru Aomi y Chika Anzai como Asuka Nishino.

La historia gira en torno a Chitose Saku, un estudiante destacado en la Preparatoria Fujishi, considerada la mejor de la prefectura. Es popular por su inteligencia, habilidades deportivas y carisma. Sin embargo, no todos lo ven con buenos ojos.

Durante la primavera de su segundo año, Saku recibe el encargo de ayudar a un compañero que ha dejado de asistir a clases. A partir de ese momento, inicia un camino de descubrimiento y transformación, que muestra el contraste entre quienes brillan socialmente y aquellos que viven al margen. La historia se desarrolla en la prefectura de Fukui.

Este anime forma parte de los estrenos de otoño más esperados entre los seguidores del género de drama y vida escolar, por lo que ha comenzado a generar conversación entre la comunidad otaku.