TXT revela tracklist de ‘Starkissed’ con colaboración sorpresa de HYDE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo surcoreano TOMORROW X TOGETHER (TXT) sorprendió a sus seguidores al anunciar que el legendario músico japonés HYDE, vocalista de L’Arc~en~Ciel, escribió una canción para su nuevo álbum en japonés titulado STARKISSED.

La colaboración marca un encuentro entre dos estilos distintos dentro de la música asiática: el rock alternativo japonés y el pop moderno del K-pop.

El tema compuesto por HYDE lleva por nombre “SSS (Sending Secret Signals)”, y forma parte de las 12 pistas que integran el tercer álbum japonés de TXT, cuyo lanzamiento está programado para el 22 de octubre.