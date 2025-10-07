TXT revela tracklist de ‘Starkissed’ con colaboración sorpresa de HYDE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo surcoreano TOMORROW X TOGETHER (TXT) sorprendió a sus seguidores al anunciar que el legendario músico japonés HYDE, vocalista de L’Arc~en~Ciel, escribió una canción para su nuevo álbum en japonés titulado STARKISSED.
La colaboración marca un encuentro entre dos estilos distintos dentro de la música asiática: el rock alternativo japonés y el pop moderno del K-pop.
El tema compuesto por HYDE lleva por nombre “SSS (Sending Secret Signals)”, y forma parte de las 12 pistas que integran el tercer álbum japonés de TXT, cuyo lanzamiento está programado para el 22 de octubre.
Además de “SSS”, el disco incluirá tres canciones originales en japonés:
Can’t Stop
Where Do You Go?
SSS (Sending Secret Signals)
Antes del lanzamiento, el grupo compartió en sus redes sociales un sampler de “SSS”, donde se muestra el característico símbolo de HYDE, lo que generó entusiasmo entre los fans de ambas comunidades musicales.
El sencillo “Can’t Stop” será liberado el 20 de octubre, acompañado de su video musical oficial, como antesala del lanzamiento completo de STARKISSED.
Con esta colaboración, TXT continúa expandiendo su presencia en el mercado japonés, mientras HYDE reafirma su influencia en la industria musical asiática, ahora como compositor de una de las bandas de K-pop más destacadas del momento.
