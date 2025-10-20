TWICE llega a cines en México con One in a Million este 6 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Atención, Once! El famoso grupo de K-pop TWICE hará su debut en la pantalla grande con su película One in a Million, que se estrenará en cines de México el próximo 6 de noviembre, como parte del programa Más Que Cine de Cinépolis.
A través de sus redes sociales, Cinépolis confirmó la llegada del filme con un mensaje para los fans: “¡Esto no es un sueño, #Once! 🤩🫰 #Twice llegará a la pantalla grande ¡este 6 de noviembre! ¿List@ para #OneInAMillion?”.
En 2015, con el saludo "ONE IN A MILL10N, TWICE!", un nuevo grupo de K-pop irrumpió en el escenario mundial.
Con himnos que encabezaron las listas como "CHEER UP", "TT", "What is Love?", "FANCY" y "Feel Special", TWICE conquistó corazones mucho más allá de Corea, convirtiéndose en un fenómeno global.
Este documental sigue su trayectoria de una década: incontables horas de dedicación, la deslumbrante atención de las giras mundiales y reflexiones sinceras sobre su crecimiento, amistad e incluso sus sueños para el futuro.
Durante diez años, más brillante que cualquier luz del escenario, ONCE ha estado en el corazón mismo de su historia. A través de entrevistas inéditas y el emotivo proceso de preparar una celebración por su décimo aniversario, la película revela lo que TWICE realmente ha significado para cada una de ellas y para los fans que han caminado a su lado.
En su décimo aniversario, ONE IN A MILL10N llega a la pantalla, revelando la verdadera razón detrás de la existencia de TWICE, un grupo como ningún otro.
La preventa y funciones estarán disponibles en el sitio oficial: twiceoneinamillion.com
RYE-