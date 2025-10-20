TWICE llega a cines en México con One in a Million este 6 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Atención, Once! El famoso grupo de K-pop TWICE hará su debut en la pantalla grande con su película One in a Million, que se estrenará en cines de México el próximo 6 de noviembre, como parte del programa Más Que Cine de Cinépolis.

A través de sus redes sociales, Cinépolis confirmó la llegada del filme con un mensaje para los fans: “¡Esto no es un sueño, #Once! 🤩🫰 #Twice llegará a la pantalla grande ¡este 6 de noviembre! ¿List@ para #OneInAMillion?”.

En 2015, con el saludo "ONE IN A MILL10N, TWICE!", un nuevo grupo de K-pop irrumpió en el escenario mundial.