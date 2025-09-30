T.O.P prepara su regreso como solista con álbum y videos en otoño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rapero y actor surcoreano T.O.P, integrante del legendario grupo de K-Pop Big Bang, regresará a la música este otoño con el lanzamiento de un álbum en solitario, su primero en más de 12 años desde el sencillo Doom Dada (2013).

De acuerdo con medios coreanos, T.O.P ya concluyó la grabación del disco y prepara varios videos musicales, en los que contará con la colaboración de Chae Kyoung-sun, reconocida directora de arte y diseñadora de producción de la serie de Netflix Squid Game.

Chae ha sido galardonada en dos ocasiones con el Art Directors Guild Award (2022 y 2025) por su trabajo en la exitosa serie, y ahora llevará su estilo visual al proyecto del rapero.

Este lanzamiento marcará una nueva etapa en la carrera de T.O.P, interrumpida en años anteriores por escándalos personales, y representa un esperado regreso para los fans de T.O.P y Big Bang.