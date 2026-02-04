Lo Kawaii

Tom Welling vendrá a México y podrás tomarte la foto con él; serán 3 días

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nostalgia televisiva aterriza en la Ciudad de México. Tom Welling, actor recordado mundialmente por dar vida a Clark Kent en la serie Smallville, vendrá a México como invitado especial de La Mole Convention, uno de los eventos de cultura pop más importantes del país.

El actor formará parte de la celebración del 30 aniversario de La Mole, que se llevará a cabo durante tres días: 13, 14 y 15 de marzo, en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC de la CDMX.

Welling es el primer invitado confirmado de cine y televisión para esta edición especial.

Además de su presencia en el evento, los asistentes podrán tomarse fotos y obtener firmas del actor.

La organización informó que próximamente iniciará la preventa para las sesiones de fotos y autógrafos, por lo que se recomienda a los fans mantenerse atentos a los anuncios oficiales.

Los boletos generales para #LaMole30 ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través del sitio oficial:

👉 https://la-mole-convention-30-aniversario.boletia.com/

