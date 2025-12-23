Toei revela en exclusiva detrás de cámaras del doblaje de Digimon Beatbreak

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La compañía Toei Animation compartió un adelanto exclusivo del trabajo de doblaje en inglés de Digimon Beatbreak, la nueva entrega del universo Digimon.

El video muestra a la actriz Risa Mei interpretando al personaje Gekkomon dentro del estudio de grabación.

El nuevo doblaje estará disponible para los usuarios de la plataforma Crunchyroll a partir del sábado 27 de diciembre.

La serie forma parte del relanzamiento internacional de la franquicia, con adaptaciones para distintos idiomas y territorios.

Digimon Beatbreak se desarrolla en un futuro donde la energía emocional humana, conocida como e‑Pulse, impulsa la mayoría de los dispositivos tecnológicos mediante asistentes virtuales llamados Sapotama. Sin embargo, esta misma energía atrae a Digimon del mundo digital, quienes interfieren en la vida cotidiana al alimentarse de dicha energía.

El protagonista, Tomoro Tenma, se ve involucrado en una cadena de eventos cuando su Sapotama se convierte en el canal por el cual aparece Gekkomon, un Digimon con habilidades especiales. A partir de ese momento, se une a otros jóvenes para enfrentar amenazas digitales en una historia que combina acción, tecnología y evolución emocional.