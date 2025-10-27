“The Darwin Incident” revela su primer tráiler; estreno, en 2026

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El sitio oficial de la adaptación al anime del manga The Darwin Incident (Darwin Jihen), escrito e ilustrado por Shun Umezawa, presentó este lunes su primer video promocional junto con un nuevo visual principal.

El anuncio vino acompañado de la confirmación de los tres protagonistas que integrarán el elenco central.

La producción estará dirigida por Naokatsu Tsuda, con Katsuichi Nakayama como director de serie y Shinichi Inozume a cargo de la composición. El diseño de personajes será realizado por Shinpei Tomooka, mientras que la música correrá por cuenta de Arisa Okehazama y Mariko Horikawa. La dirección de sonido estará a cargo de Miwa Iwanami.

La animación será producida por Bellnox Films en colaboración con el Comité de Producción de “El incidente de Darwin”.

La historia se centra en Charlie, un joven “Humunzee” —mitad humano, mitad chimpancé— que vive en Missouri, Estados Unidos. Con una inteligencia superior y habilidades físicas extraordinarias, se enfrenta al mundo humano al inscribirse por primera vez en una escuela a los 15 años.

Ahí conoce a Lucy, una brillante estudiante con dificultades de comunicación, con quien entabla un vínculo especial. Sin embargo, la tranquilidad no dura mucho: Charlie se convierte en el objetivo de la organización terrorista ALA, que aboga por la “liberación animal” debido a su origen híbrido.