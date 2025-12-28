Taeil, exNCT, recibe 3 años y medio de prisión por agresión sexual a extranjera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Corte Suprema de Corea del Sur confirmó de manera definitiva la sentencia de tres años y seis meses de prisión contra Taeil, exintegrante del grupo de K-pop NCT, por su responsabilidad en un caso de agresión sexual en grupo contra una mujer extranjera en estado de ebriedad.

De acuerdo con medios internacionales y autoridades judiciales de Corea del Sur, el tribunal desestimó la apelación presentada por Taeil, de 31 años, y por otros dos implicados identificados únicamente por sus apellidos. Con esta resolución, quedó firme el fallo emitido por tribunales de primera y segunda instancia, los cuales los encontraron culpables del delito de violación agravada, tipificado en la Ley de Casos Especiales Relativos al Castigo de Delitos Sexuales.

El delito se configura cuando dos o más personas cometen una agresión sexual contra una víctima incapaz de resistirse, ya sea por inconsciencia u otras condiciones. En este caso, los hechos ocurrieron en junio de 2024, cuando la víctima —una turista extranjera— fue llevada a un domicilio particular tras haber ingerido alcohol, y posteriormente fue agredida sexualmente.

Tribunal ordena medidas adicionales

Además de la pena de prisión, los sentenciados deberán completar entre 30 y 40 horas de un programa de tratamiento contra la violencia sexual. También se les prohibió trabajar durante cinco años en instituciones relacionadas con menores de edad, adolescentes o personas con discapacidad.

Durante el juicio inicial, celebrado en julio, el Tribunal del Distrito Central de Seúl ordenó la detención inmediata de Taeil, al considerar la gravedad del delito y el impacto psicológico que sufrió la víctima, quien se encontraba en un entorno desconocido. Aunque la Fiscalía había solicitado hasta siete años de cárcel, la pena fue fijada en tres años y medio.

Expulsado del grupo y disculpas públicas

Taeil debutó en 2016 como miembro de NCT, uno de los grupos más populares del K-pop bajo la representación de SM Entertainment. Sin embargo, su carrera se vio interrumpida abruptamente en 2024, cuando se hicieron públicas las acusaciones. La agencia anunció su expulsión del grupo y la cancelación de su contrato, reconociendo públicamente la gravedad del caso.

Durante el proceso judicial, Taeil y sus cómplices admitieron los cargos. En su declaración, el exídolo ofreció disculpas públicas y pidió clemencia; no obstante, el tribunal consideró que las circunstancias del caso no justificaban una reducción de la pena.

