Tōru Furuya, voz de Tuxedo Mask en Sailor Moon, viene a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido actor de voz japonés Tōru Furuya, célebre por interpretar a personajes emblemáticos del anime como Seiya de Pegaso, Tuxedo Mask y Yamcha, visitará México como parte de La Conve 65, los días 21 y 22 de marzo.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Furuya es considerado una leyenda en la industria del doblaje japonés. Su carrera comenzó desde muy joven en el teatro y televisión, y posteriormente se consolidó como una figura central del anime internacional, con personajes como Amuro Ray (Mobile Suit Gundam) y Kyosuke Kasuga (Kimagure Orange Road).