Tōru Furuya, voz de Tuxedo Mask en Sailor Moon, viene a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido actor de voz japonés Tōru Furuya, célebre por interpretar a personajes emblemáticos del anime como Seiya de Pegaso, Tuxedo Mask y Yamcha, visitará México como parte de La Conve 65, los días 21 y 22 de marzo.
Con más de cinco décadas de trayectoria, Furuya es considerado una leyenda en la industria del doblaje japonés. Su carrera comenzó desde muy joven en el teatro y televisión, y posteriormente se consolidó como una figura central del anime internacional, con personajes como Amuro Ray (Mobile Suit Gundam) y Kyosuke Kasuga (Kimagure Orange Road).
Su participación en franquicias icónicas como Saint Seiya, Sailor Moon y Dragon Ball lo ha convertido en una voz reconocida por generaciones de fans. Entre los reconocimientos que ha recibido están el Premio Kei Tomiyama (2008) y el Seiyu Award como Mejor Actor de Reparto (2019).
La visita del actor es organizada por FrikiTravel y los boletos para el evento ya están disponibles a través de www.laconve.com.
¿Dónde se presentará? En Cintermex, ubicado en El Parque Fundidora, Av. Fundidora 501, colonia Obrera, C.P. 64010, Monterrey, Nuevo León.
RYE-